Президент Украины Владимир Зеленский может совершить визит в Соединенные Штаты еще до того, как там начнутся президентские выборы. Сейчас над этим работают дипломаты.

Об этом рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко, передает "РБК-Украина".

Уточняется, что речь идет о визите с посещением двух или более штатов. Зеленский может присутствовать при открытии генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас.

"Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилась за последние лет десять, это новая диаспора", - сказал он.

К этому визиту, утверждает Ельченко, необходимо подготовить торговые соглашения и документы об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать. В частности, уже есть несколько серьезных проектов, которые находятся на стадии подготовки.

Напомним, на должность посла Украины в США Ельченко был назначен 20 июля этого года. До этого он занимал должность постоянного представителя Украины при ООН.

"Страна" также разбиралась в том, как обострение между США и Китаем скажется в целом на Украине.