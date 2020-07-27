Во Франции в рамках последнего этапа назначения нового правительства огласили список имен государственных секретарей. Госсекретарем МИД страны по вопросам Европы, который будет ответственен и за политику в отношении Украины, стал 37-летний Клеман Бон.

Об этом сообщает France Info.

Так, 37-летний Клеман Бон ранее никогда не занимал государственные должности, но уже работал во власти в бытность советником по бюджету бывшего премьер-министра социалистов Жана-Марка Эро, прежде чем присоединиться к команде Эммануэля Макрона в Министерстве экономики.

Должность госсекретаря МИД по вопросам Европы предусматривает большое влияние на формирование европейской политики президента, от переговоров по Brexit до реформы Еврозоны. В частности, госсекретарь ответственен и за политику в отношении Украины.

Напомним, после отставки премьер-министра Франции Эдуара Филиппа президент страны Эммануэль Макрон назначил нового главу правительства. Им стал Жан Кастекс, который до этого был заместителем руководителя его администрации.

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