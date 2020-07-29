Предлагаем гороскоп на среду, 29 июля, для всех знаков Зодиака. Это девятый лунный день в знаке Стрельца, когда нужно быть готовым бороться с иллюзиями, искушениями и обманом.
Овен (21.03 - 20.04)
Овнов ожидает день, напоминающий горную реку. Запаситесь терпением и выдержкой, чтобы успешно преодолеть все пороги бурлящего потока событий.
Телец (21.04 - 20.05)
Вам будут нестрашны искушения и соблазны сегодняшнего дня в том случае, если вы не будете легкомысленны и доверчивы. Наградой за силу и выдержку станет радостный вечер.
Близнецы (21.05 - 21.06)
Вас ожидает напряженный день, когда даже самые продуманные планы окажутся ненадежными, а мысли и фантазии то и дело будут уводить вас от конкретных дел.
Рак (22.06 - 22.07)
Сегодня вас могут посетить философские мысли о том, что в жизни нет ничего случайного, а ваши проблемы помогают больше ценить светлые и радостные моменты.
Лев (23.07 - 23.08)
Растущая луна принесет вам некоторые неприятные моменты, связанные со здоровьем и финансами. Лучше не пытаться претворять в жизнь идеи, нужно проявить осторожность в плане покупок или вложений.
Дева (24.08 - 23.09)
Сегодня у Дев могут возникнуть трудности в семейных и рабочих отношениях. Будьте аккуратны в общении с близкими, не пытайтесь давить на окружающих, чтобы избежать неприятностей.
Весы (24.09 - 23.10)
События сегодняшнего дня напомнят Весам, что даже самые мрачные моменты жизни имеют свою светлую сторону. И даже в пасмурный день можно увидеть радугу на небе, если перестать беспокоиться.
Скорпион (24.10 - 22.11)
У Скорпионов день может не заладиться с раннего утра. Не стоит расстраиваться - вечер может быть переполнен приятными переживаниями и волнующими событиями.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам сегодня важно довериться своей счастливой звезде и быть уверенными в том, что все обязательно будет хорошо. Главное - не совершить ошибку, приняв желаемое за действительное.
Козерог (22.12 - 20.01)
Ваша неуемная фантазия и легкость поможет пережить этот день с наименьшими потерями. Середина недели подарит возможность уделить достаточно времени себе и своим близким.
Водолей (21.01 - 20.02)
Звезды сегодня наделят Водолеев жизненной силой и интеллектуальным чутьем. Вы будете общительны и уже вечером можете провести время в веселой компании, заряжаясь положительной энергией друзей.
Рыбы (21.02 - 20.03)
Звезды советуют Рыбам направить энергию в творческое русло: нарисуйте что-то или напишите о том, что вас беспокоит вместо того, чтобы конфликтовать и спорить.