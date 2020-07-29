Предлагаем гороскоп на среду, 29 июля, для всех знаков Зодиака. Это девятый лунный день в знаке Стрельца, когда нужно быть готовым бороться с иллюзиями, искушениями и обманом.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнов ожидает день, напоминающий горную реку. Запаситесь терпением и выдержкой, чтобы успешно преодолеть все пороги бурлящего потока событий.

Телец (21.04 - 20.05)

Вам будут нестрашны искушения и соблазны сегодняшнего дня в том случае, если вы не будете легкомысленны и доверчивы. Наградой за силу и выдержку станет радостный вечер.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вас ожидает напряженный день, когда даже самые продуманные планы окажутся ненадежными, а мысли и фантазии то и дело будут уводить вас от конкретных дел.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня вас могут посетить философские мысли о том, что в жизни нет ничего случайного, а ваши проблемы помогают больше ценить светлые и радостные моменты.

Лев (23.07 - 23.08)

Растущая луна принесет вам некоторые неприятные моменты, связанные со здоровьем и финансами. Лучше не пытаться претворять в жизнь идеи, нужно проявить осторожность в плане покупок или вложений.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня у Дев могут возникнуть трудности в семейных и рабочих отношениях. Будьте аккуратны в общении с близкими, не пытайтесь давить на окружающих, чтобы избежать неприятностей.

Весы (24.09 - 23.10)

События сегодняшнего дня напомнят Весам, что даже самые мрачные моменты жизни имеют свою светлую сторону. И даже в пасмурный день можно увидеть радугу на небе, если перестать беспокоиться.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов день может не заладиться с раннего утра. Не стоит расстраиваться - вечер может быть переполнен приятными переживаниями и волнующими событиями.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам сегодня важно довериться своей счастливой звезде и быть уверенными в том, что все обязательно будет хорошо. Главное - не совершить ошибку, приняв желаемое за действительное.

Козерог (22.12 - 20.01)

Ваша неуемная фантазия и легкость поможет пережить этот день с наименьшими потерями. Середина недели подарит возможность уделить достаточно времени себе и своим близким.

Водолей (21.01 - 20.02)

Звезды сегодня наделят Водолеев жизненной силой и интеллектуальным чутьем. Вы будете общительны и уже вечером можете провести время в веселой компании, заряжаясь положительной энергией друзей.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Звезды советуют Рыбам направить энергию в творческое русло: нарисуйте что-то или напишите о том, что вас беспокоит вместо того, чтобы конфликтовать и спорить.