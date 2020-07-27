Минздрав показал статистику распространения коронавируса в Украине на 27 июля
В Украине, где за минувшие сутки коронавирус выявили у 807 человек, лидирующими по числу случаев Covid-19 в регионе остаются Львовская и Ровенская область, а также Киев. За прошлый день больше всего новых пациентов обнаружили во Львовской и Ивано-Франковской областях, а в Донецкой, Полтавской и Луганской - никто не заболел.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".
Так, в Украине насчитывается уже 65 656 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 (+807 за сутки), из них 1 616 оказались летальными (+11). 36 122 пациента выздоровели (+315).
Статистика распространения коронавируса по регионам на 27 июля:
Львовская область - 8 952 случая (+120 за сутки)
Киев - 7 690 (+70)
Ровенская область - 5 701 (+78)
Черновицкая область - 5 634 (+42)
Закарпатская область - 4 874 (+33)
Ивано-Франковская область - 4 121 (+96)
Волынская область - 3 616 (+66)
Киевская область - 3 548 (+45)
Харьковская область - 3 431 (+50)
Одесская область - 2 960 (+53)
Тернопольская область - 2 773 (+48)
Винницкая область - 2 589 (+40)
Житомирская область - 1 723 (+14)
Днепропетровская область - 1 330 (+1)
Хмельницкая область - 1 059 (0)
Черкасская область - 902 (+5)
Донецкая область - 850 (0)
Запорожская область - 750 (+16)
Черниговская область - 720 (+9)
Кировоградская область - 695 (+2)
Николаевская область - 559 (+13)
Сумская область - 445 (+15)
Полтавская область - 394 (0)
Луганская область - 120 (0)
Херсонская область - 220 (+1)
Напомним, по данным министра здравоохранения, четверть тестов на коронавирус могут не показывать болезнь.
Также мы писали, что Минздрав в Украине разрешил лечить зараженных коронавирусом при помощи дексаметазона.