В Украине, где за минувшие сутки коронавирус выявили у 807 человек, лидирующими по числу случаев Covid-19 в регионе остаются Львовская и Ровенская область, а также Киев. За прошлый день больше всего новых пациентов обнаружили во Львовской и Ивано-Франковской областях, а в Донецкой, Полтавской и Луганской - никто не заболел.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".

Так, в Украине насчитывается уже 65 656 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 (+807 за сутки), из них 1 616 оказались летальными (+11). 36 122 пациента выздоровели (+315).

Статистика распространения коронавируса по регионам на 27 июля:

Львовская область - 8 952 случая (+120 за сутки)

Киев - 7 690 (+70)

Ровенская область - 5 701 (+78)

Черновицкая область - 5 634 (+42)

Закарпатская область - 4 874 (+33)

Ивано-Франковская область - 4 121 (+96)

Волынская область - 3 616 (+66)

Киевская область - 3 548 (+45)

Харьковская область - 3 431 (+50)

Одесская область - 2 960 (+53)

Тернопольская область - 2 773 (+48)

Винницкая область - 2 589 (+40)

Житомирская область - 1 723 (+14)

Днепропетровская область - 1 330 (+1)

Хмельницкая область - 1 059 (0)

Черкасская область - 902 (+5)

Донецкая область - 850 (0)

Запорожская область - 750 (+16)

Черниговская область - 720 (+9)

Кировоградская область - 695 (+2)

Николаевская область - 559 (+13)

Сумская область - 445 (+15)

Полтавская область - 394 (0)

Луганская область - 120 (0)

Херсонская область - 220 (+1)

Напомним, по данным министра здравоохранения, четверть тестов на коронавирус могут не показывать болезнь.

Также мы писали, что Минздрав в Украине разрешил лечить зараженных коронавирусом при помощи дексаметазона.