В воскресенье, 26 июля, командование операцией Объединенных сил выпустило специальный приказ, которым обязало бойцов ВСУ придерживаться режима прекращения огня на Донбассе.

О наличии такого приказа штаб ООС рассказал сегодня утром на своей странице в Facebook.

"В соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года издан приказ Командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонним контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020 года", — говорится в сообщении.

Напомним, в 00:01 27 июля вступили в силу договоренности о полном прекращении огня на Донбассе, которые были заключены Трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта в регионе пятью днями раньше.

Приказ о прекращении огня еще вчера обнародовала "народная милиция ДНР/ЛНР". Издание такого приказа впервые стало условием прекращения огня, которое было заключено в Трехсторонней контактной группе.

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