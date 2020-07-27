Знаменитый бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал угрозы, которые в его адрес звучат со стороны актера Джонни Деппа из-за его бывшей жены Эмбер Херд.

Об этом пишет The Mirror.

Так, в Высоком суде Лондона зачитали переписку Деппа с его другом, где актер обещал отрезать Маску гениталии.

"Если Джонни хочет драки в клетке, просто дайте мне знать", - заявил в ответ на это Маск.

По словам Маска, с Херд во время ее замужества он не имел связи, их отношения начались после расставания актрисы с Деппом.

Напомним, Депп и Херд поженились в 2015 году. Через год актриса подала на развод, обвинив артиста в избиениях. Сейчас Депп обвиняет экс-супругу в клевете, требуя 50 миллионов долларов за моральный ущерб.

Актер также подал документы с требованием, чтобы Маск и другие передавали любые сообщения, электронные письма или разговоры, которые они имели с Херд.