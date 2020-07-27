В случае, если Иран не станет сотрудничать с Украиной в расследовании дела о сбитом в январе 2020 года над Тегераном украинском Boeing 737, Киев планирует применять механизмы, предусмотренные международными конвенциями, или даже прибегать к вмешательству Международного суда ООН.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, видео обнародовано в YouTube.

Так, в МИД обсуждается применение трех дополнительных инструментов защиты на случай отказа Ирана от сотрудничества, если в ходе переговоров результатов достичь не удастся.

"Это механизмы, предусмотренные международными конвенциями. Первый вариант - инструмент Чикагской конвенции. Он предусматривает односторонний или многосторонний переговорный процесс со страной, на территории которой произошел инцидент. Второй вариант - вынесение этого вопроса на рассмотрение совета Международной организации гражданской авиации. Третий вариант - арбитраж или вынесение дела на рассмотрение Международного суда ООН", - сказал Енин.

Напомним, на прошлой неделе во Франции успешно расшифровали данные "черного ящика" сбитого в Иране лайнера МАУ.

Также мы сообщали, что Украину посетит делегация из Ирана для обсуждения сбитого под Тегераном рейса МАУ.