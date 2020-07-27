По состоянию на утро понедельника, 27 июля, коронавирус подтвердился еще у 807 граждан Украины. Общее число заболевших достигло таким образом 65 656 человек. Вчера, 26 июля, общее число зараженных в Украине составляло 64 849 человек.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, с начала эпидемии в стране скончались уже 1 616 человек (+ за сутки 11 человек). Выздоровело же 36 122 украинца (+315 за сутки).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ученые создадут вакцину от коронавируса из смеси антител переболевших пациентов и людей с иммунитетом.

Так же мы сообщали, что в столичном управлении Гослесагентства массовая вспышка Сovid-19. Тут заразились уже 8 человек.

Кроме этого, Covid-19 проник и в Хозяйственный суд Одесской области.