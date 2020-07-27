После того как на прошлой неделе группа американских чиновников вторглась в генеральное консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас), в китайском городе Чэнду официально прекратило работу Генеральное консульство США.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По требованию китайской стороны, 27 июля 2020 года в 10:00 (05:00 по Киеву) генеральное консульство США в Чэнду закрыто", - сообщает МИД КНР.

Китайские власти вошли в здание диппредставительства. Американский флаг перед зданием генконсульства спустили.

МИД КНР объявил о закрытии генерального консульства США в Чэнду в минувшую пятницу.

"Министерство иностранных дел Китая уведомило посольство США о решении китайской стороны отозвать разрешение на создание и деятельность генерального консульства США в Чэнду и выдвинуло конкретные требования о прекращении его деятельности", - уточнили в МИД Китая.

Напомним, недавно власти США решили не возобновлять работу американского консульства в китайском Ухане.

Также мы писали о том, как обострение между США и Китаем скажется на Украине и ждать ли сделки Москвы и Вашингтона.