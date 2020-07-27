В эти выходные самой горячей точкой США стал город Сиэтл (штат Вашингтон). Здесь в ходе масштабных акций протеста движения BLM, были задержаны 49 человек. В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом и мятежом.

В пресс-службе городской полиции уточнили, что один из пострадавших сотрудников правоохранительных органов госпитализирован, остальные получили ожоги, ушибы и другие травмы. Протестующие бросали в сторону полицейских камни, петарды, бутылки, били витрины, подожгли строящееся здание изолятора. О количестве пострадавших среди участников протестов Black Lives Matter не сообщается.

Напомним, что протестующие вышли на улицы города в знак солидарности с участниками протестов в Портленде. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал действия местных властей и направил в оба города дополнительные федеральные силы.

Две недели назад в Сиэтле полиция ликвидировала "автономную зону", созданную протестующими в начале июня в одном из центральных районов города. Несмотря на то, что автономная территория в Сиэтле была уничтожена, аналогичные зоны попытались создать протестующие в Ричмонде (штат Виргиния), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Нью-Йорке.

Ранее "Страна" сообщала, что в Техасе мужчина застрелил активиста BLM после того, как тот приблизился к его машине с винтовкой.