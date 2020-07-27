Для Covid-19 нет преград. Коронавирус продолжает проникать в судебные инстанции и различные ведомства Украины. Очередная массовая вспышка заболевания произошла в центральном аппарате Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Здесь подтверждены уже восемь случаев инфицирования Covid-19.

Об этом в Facebook сообщил глава Гослесагентства Василий Кузевич.

"После подтверждения у трех работников центрального аппарата Гослесагентства этой болезни, все сотрудники сдали ПЦР-тесты. К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще у 5 сотрудников центрального аппарата Гослесагентства", - написал Кузевич.

По его словам, в Гослесагентстве начали оперативно принимать все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что в общежитии КПИ зафиксировали вспышку коронавируса. Заболели 52 студента.