В России продолжаются поиски бесследно исчезнувшего 19 июля самолета Ан-2 с шестью людьми на борту. Однако, даже сейчас, через девять дней спасательной операции пропавший борт так и не обнаружен.

Хотя в ходе поисков Ан-2 в Бурятии обследовано около 10 тысяч квадратных километров.

"За время с начала поисков обследовано примерно 10 тысяч квадратных километров территории. Вчера (26 июля - Ред.)- 1,4 тысячи. В поисках по-прежнему участвуют два судна - Ан-2 и Ми-8. Пока следов не найдено", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, как передает Gazetа со ссылкой на РИА "Новости".

Напомним, что еще 19 июля в Бурятии пропал самолет Ан-2. Он вылетел в Иркутскую область и должен был совершить опыление лесов от тутового шелкопряда. После вылета самолет перестал отвечать на сигналы. На его борту находились два члена экипажа и четверо пассажиров. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее "Страна" сообщала, что в России разбился пассажирский вертолет, пилот которого погиб на месте.