Эпидемия коронавируса в Украине продолжает отправлять на самоизоляцию и карантин судебные инстанции. Так, в Одессе, Covid-19 был выявлен у сотрудника областного Хозяйственного суда.

После того как стали известны результаты теста, здесь начали срочно предпринимать противоэпидемические меры.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Случай заболевания лабораторно подтвержден. Это инфицирование вирусом Covid-19. Сейчас устанавливается круг контактных лиц и проводится тестирование.

В Хозяйственном суде Одесской области будет проведена полная дезинфекция помещений. Принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания среди работников. Просим участников процесса принять к сведению соответствующую информацию и по возможности минимизировать посещения суда, направив соответствующие ходатайства по электронной почте.

Коллектив суда надеется, что количество больных будет ограничено одним случаем и желают заболевшему скорейшего выздоровления", - идет речь в официальном сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что четверть тестов на коронавирус могут не показывать болезнь. Об этом заявил глава МОЗ Украины.