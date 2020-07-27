Кабинет канцлера Ангелы Меркель ясно обозначил свою позицию на предмет возможного возвращения России в мировой клуб стран Большой семерки (G7). До тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине и не прекратится агрессивная кампания на Донбассе - Кремлю закрыт путь обратно в G7.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери (для нее - Ред.) открылись, - уверен глава внешнеполитического ведомства Германии. - G7 и G20 - это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет необходимости еще в G11 или в G12".

"Причиной исключения России стала аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины. До тех пор, пока у нас нет решения (этих проблем. - Ред.), я не вижу никаких шансов (для возвращения РФ в "восьмерку". - Ред.)", - заявил Маас в интервью газете Rheinische Post, как сообщает DW.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не списала ли Европа Крым, глава МИД ФРГ заявил: "Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым".

Хайко Маас признал, что сейчас отношения с Москвой "сложные" по многим направлениям. При этом германский министр добавил, что конфликты в Сирии, Ливии и Украине могут быть урегулированы только совместно с Россией. По его словам, Германия играет роль посредника в Ливии и совместно с Францией - на Донбассе.

Тем не менее Россия тоже должна "внести свой вклад", - что по мнению Мааса, происходит "очень медленно"на востоке Украины. Глава МИД ФРГ также напомнил, что в начале июля Москва заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии.

Ранее "Страна" сообщала, что партия Порошенко собирает митинг под окнами Зеленского против перемирия на Донбассе.