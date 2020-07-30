Депутат Госдумы России и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, что некоторые симптомы заражения коронавирусом не характерны для гриппа. Так, при гриппе не бывает потери обоняния и чувства вкуса.

По словам специалиста, у больных Covid-19 в первую очередь появляются проблемы с легкими.

"Это интоксикация, это кашель. Человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь", - заметил врач.



При гриппе так же может ослабевать и обоняние. Однако с его полной потерей сталкиваются только больные Covid-19.



"Тяжелое течение у старших возрастных групп, это, конечно, верный признак (заражения коронавирусом - Ред.). Дети, как правило, реагируют менее активно. А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: болеют наравне со взрослыми", - рассказал Онищенко, как передает РИА Новости.

Он добавил, что при гриппе и острых респираторных заболеваниях процесс развивается более интенсивно, инкубационный период составляет около семи дней. В случае же с коронавирусом этот срок удваивается, критическими для инфекции считаются 12 и 14-й дни. Спустя две недели после заражения состояние заболевшего или резко ухудшается, или он начинает выздоравливать.

Ранее "Страна" приводила советы экспертов ВОЗ, как отличить заражение новым коронавирусом от гриппа.

Мы также писали, что коронавирус мутирует намного медленнее, чем грипп.