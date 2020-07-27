Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" разослала по СМИ анонс акции протеста, намеченной на 27 июля на 19:00, которая состоится на Банковой. Организаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за объявляемого понедельника перемирия на Донбассе.

Также текст заявления о начале акции размещен на сайте организации "Справа громад".

"Человек по фамилии Зеленский запретил украинской армии защищать Украину. Кажется, здесь есть государственная измена. Кажется, человек, являющийся президентом Украины, стал слугой России и заставляет украинское войско капитулировать перед русским агрессором. Неужели все жертвы и усилия российско-украинской войны за шесть лет были напрасными? Украинская армия атакована с тыла. Ее атаковал человек по фамилии Зеленский", - сказано в рассылке.

Завершается текст обещанием прийти на Банковую, "чтобы защитить ВСУ и заявить: Зеленский - ты черт, собирай чемоданы, время в Ростов".

Ранее "Страна" разбиралась, удастся ли установить долговременное и прочное перемирие с 27 июля.

Мы также сообщали о телефонном разговоре Зеленского с Путиным в воскресенье накануне перемирия.