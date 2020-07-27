В городе Тихорецк Краснодарского края России водитель на белом Land Cruiser протаранил витрину магазина "Магнит". При этом он едва не убил кассира и ребенка.

Видео инцидента с уличных камер наблюдения опубликовано на YouTube.

В ролике видно, как по магазину спокойно идет мальчик, толкая тележку. В этот момент в витрину влетает Land Cruiser, едва не задев кассира справа, которая в последнюю секунду успела отскочить со своего рабочего места. Затем автомобиль резко дал задний ход и выехал из помещения, оставив после себя разбитые стекла и поломанные прилавки.

Мальчик чудом остался жив. Его завалило стеллажами и посекло осколками. Ребенка доставили в больницу, где зашили ему один из глубоких порезов на ноге. Российские СМИ приводят слова его мамы о том, что ребенок очень испугался и находится в шоке. У него начали появляться боли в спине.

Жители Тихорецка также выложили видео с места происшествия, на котором какой-то мужчина снимает номера с белого внедорожника – виновника происшествия.

На камерах видеонаблюдения читается государственный номер транспортного средства. Горожане уверяют, что он принадлежит одному из известных местных бизнесменов Владимиру Личманову. По предварительной информации, мужчина был пьян и от освидетельствования отказался.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Харькове автомобиль заехал в супермаркет, выбив входные двери.

А в Полтаве автомобиль въехал в подземный переход и убил молодого строителя.