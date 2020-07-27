В Баварии на ферме, где сейчас работают сезонные труженики из восточной Европы, произошла вспышка коронавируса. Украинцы также попали в список зараженных за границей.

Об этом заявил глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер на брифинге в воскресенье, сообщает Укринформ.

По словам Бумедера, среди больных коронавирусом работники из Венгрии, Болгарии, Румынии и Украины. Всего на ферме обнаружили более 170 случаев. Сколько из них "украинских" - не сообщается.

Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, местные власти закрыли ферму на карантин.

В генконсульстве Украины в Мюнхене заверили, что к ним за помощью украинские заробитчане не обращались.

Ранее "Страна" писала, что в Польше на ферме коронавирусом заразились два десятка украинских заробитчан.

Также мы рассказывали, что в маленьком австрийском туристическом городке произошла мощная вспышка коронавруса.