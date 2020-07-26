Патрульные полицейские Киева составили протокол на водителя, который создал аварийную ситуацию на загруженном участке дороги. Он совершил поворот через три полосы движения (!) перед мостом Патона.

Об этом сообщается в Facebook полиции.

Инспекторы, которые следят за безопасностью на дорогах с помощью камер уличного наблюдения, выявили грубое нарушение ПДД водителем Renault. Тот съехал с разворотного кольца и нагло перпендикулярно вклинился в поток движения, так что водители вынуждены были притормаживать и пропускать его.

По тем же камерам инспекторы отследили маршрут движения автомобиля нарушителя и установили его возможное местонахождение. На нарушителя раздали ориентировки ближайшим экипажам патрульных.

Вскоре инспекторы остановили автомобиль и привлекли водителя к ответственности за создание аварийной ситуации. На него составлен протокол по ч.4 ст.122 (создание аварийной ситуации) КоАП.

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