В Луганской области 81-летний пенсионер уехал на велосипеде в неизвестном направлении и домой не вернулся. Его жена заявила в полицию, так как у него не было мобильного телефона и мужчина страдал расстройствами памяти.

Об этом сообщает прес-служба полиции области.

Ориентировку с приметами пропавшего направили мобильным нарядам, на блокпосты и в соседние территориальные подразделения.

Поиски усложняло то, что поселок граничит с лесом и болотной местностью.

К поискам пенсионера привлекли личный состав Белокуракинского отдела полиции, кинологи, сотрудники Главного управления и спецназовцы.

"Лишь на третьи сутки во время "прочесывания" леса и болотной местности полицейские нашли дедушку среди болота в зарослях", - сообщили в полиции.

Мужчина был жив и невредим, только очень уставший и испуганный. Оказав первую медицинскую помощь, полицейские доставили пенсионера в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он уже дома.

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