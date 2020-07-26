Детективы полиции Донецкой области предотвратили сбыт крупной партии наркотиков. В Мариуполе они задержали торговца наркотическими и психотропными веществами в особо крупном размере.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции региона.

Сотрудники следственного управления полиции по собственной оперативной информации и под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области провели санкционированный обыск у наркоторговца. У злоумышленника изъяли более 200 граммов амфетамин, 50 г α-PVP и 50 г каннабиса, а также принадлежности для их фасовки. Общая стоимость изъятых наркотиков составляет 170 000 гривен. Такие объемы считаются особо крупным размером.

Установлено, что 27-летний житель Мариуполя фасовал и хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта путем закладок. Незаконный бизнес прекращен, полиция устанавливает канал поступления товара.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. После получения результатов экспертизы производство будет переквалифицировано на ч. 3 ст.307 УК (хранение наркотических и психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киевской области дали 9 лет тюрьмы торговцу, продававшему наркотики через Telegram.

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