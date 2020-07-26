В Каннах продали на аукционе факел, который зажигал олимпийский огонь на Олимпиаде 1980-го года, которая проходила в СССР.

Артефакт ушел с молотка за относительно небольшие для исторической реликвии деньги - 2,5 тысячи евро - это примерно 81 тысяча гривен.

Об этом сообщает ТАСС.

Покупатель факела не назван, факел разыграли на аукционе и продали в воскресенье, 26 июля.

В этом году отмечается 40-летний юбилей Олимпиады-1980.

Баскетболист сборной СССР Сергей Белов 19 июля 1980 года зажег огонь на арене "Лужники" во время церемонии открытия Игр в Москве.

Летняя Олимпиада-1980 прошла с 19 июля по 3 августа. Большинство стартов приняла Москва, часть соревнований состоялись в Киеве, Минске, Ленинграде и Таллине. Команды из 65 стран мира бойкотировали соревновния, советская сборная завоевала первое место в медальном зачете, взяв почти 200 медалей.

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