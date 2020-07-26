Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введенные против него санкции Госдепартамента США. Он считает их несправедливыми, поскольку преуспел в борьбе с международным терроризмом, в отличие от американцев.

Как сообщает "Интерфакс", тему санкций Кадыров затронул в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье.

"Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!" - посетовал чеченский лидер.

Он противопоставил успехам Чечни действия США, которые десятилетиями не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке.

"Не может Америка ничего сделать, а мы благодаря президенту Владимиру Путину навели порядок, мирно живем, развиваемся. Полтора миллиона населения спокойно живет, и чувствуем себя как дома. В Афганистане, Ливии каждый день убивают людей под их (США - Ред.) руководством, Сирия, Ирак... Кто хозяин всего этого?" - добавил глава Чечни.

Как писала "Страна", в ответ на американские запретительные меры Кадыров объявил о санкциях против госсекретаря США на территории Чечни.

Мы также сообщали, что президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора.