Во Львовской области парень "законсервировал" живого котенка в стеклянной банке. Видео с чудовищным поступком появилось в социальных сетях. Полиция открыла дело по факту жестокого обращения с животным.

Об этом сообщает прес-служба полиции во Львовской области.

"Сегодня, 26 июля, во время мониторинга соцсетей, полицейские обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина поместил котенка в стеклянную банку и якобы закрыл емкость металлической крышкой для консервации", - говорится в сообщении.

Видео парень уже удалил, но в сети остались перезаливы и скриншоты. Скриншот с Instagram

Сотрудники Сокольского отделения полиции установили личность мужчины, изображенного на видео - им оказался 20-летний житель одного из сел района. Также полицейские осмотрели котенка - он здоров.

По факту следователи территориального отделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Видео: YouTube/Новости Мир

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