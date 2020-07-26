Синоптики сообщили, какая температура воды в Черном и Азовском морях
Температура воды в Черном и Азовском морях прогрелась до комфортных для купания 23-25°С. Такая температура была по состоянию на 9:00 воскресенья, 26 июля. Вода в Днепре также теплая, но прохладнее, чем в море.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Вода в Днепре в пределах Киева несколько прохладнее - 22 °.
"26 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-25 °, в Днепре в пределах Киева 22 °", - говорится в сообщении.
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