Температура воды в Черном и Азовском морях прогрелась до комфортных для купания 23-25°С. Такая температура была по состоянию на 9:00 воскресенья, 26 июля. Вода в Днепре также теплая, но прохладнее, чем в море.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Вода в Днепре в пределах Киева несколько прохладнее - 22 °.

"26 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-25 ​​°, в Днепре в пределах Киева 22 °", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что синоптики сообщили, в каких областях Украины в понедельник пройдут дожди.

Также мы рассказывали, что в разгар лета курорт Яремче засыпало градом, а всю область - снегом.