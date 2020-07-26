В водохранилищах главной водной артерии Украины Днепра все чаще стали замечать мелких медуз. Биолог Олег Маренков рассказал, к каким последствиям приведет размножение этих желеобразных существ.

Об этом идет речь в видеосюжете ТСН.

Впервые медуз вида Craspedacusta sowerbii, или амазонскую пресноводную медузу из Южной Америки, обнаружили в 1979 году в водоемах Чернобыльской АЭС. Потом ее встречали возле Трипольской и Хмельницкой ГЭС, в Каневском водохранилище. Но тогда медузы были единичны, сейчас же они невероятно расплодились. В этом году их стаи видели в Запорожье и в других городах.

Появление медуз указывает на дисбаланс экосистемы.

"Если будет большой всплеск медуз, будет выедание кормовой базы, и это создаст условия, когда уменьшится количество рыб. Медузы могут накапливаться в зонах, где проводится забор воды, и попадать в водозабор, таким образом создавая биопреграды в разных сооружениях", - сказал биолог.

А еще большое число медуз говорит о том, что Днепр мелеет и зарастает. Сейчас в реке насчитывается 57 обмелений. Если не принять экстренных мер, они превратятся в острова.

Как писала "Страна", вместе с медузами в Днепре нашли и рыбу-иглу.

Мы также сообщали о нашествии медуз в курортной Кирилловке.