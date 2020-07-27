В 00:01 27 июля вступили в силу договоренности о полном прекращении огня на Донбассе, которые были заключены Трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта в регионе пятью днями раньше.

Согласно договоренностям, огонь должен прекратиться до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта. Контролировать соблюдение режима тишины стороны будут с помощью комплекса мер, который включает семь пунктов.

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов. Запрет на применение огня, включая снайперский. Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности. Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который в свою очередь уведомляет об этом всех ее участников. Создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии совместного центра контроля и координации в переговорном процессе (СЦКК) в действующем составе. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, когда его открывают по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов уведомляется ТКГ. Перечисленные меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

Все эти меры введены в действие специальными приказами по ВСУ и "армиям ДНР-ЛНР".

Подробнее о том, остановят ли эти меры огонь и почему против них резко выступила "партия войны", читайте в нашем анализе.

Штаб Операции объединенных сил заявил, что за соблюдением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе на украинской стороне будут специальные контролеры-военные. Среди них есть такие, кто участвовал в миротворческих миссиях ООН.

Приказ о прекращении огня уже обнародовала так называемая "народная милиция ДНР/ЛНР".

Как сообщала "Страна", накануне введения полного режима тишины состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского, в котором речь шла о ситуации на Донбассе.

Также мы писали, что в беседе Зеленский коснулся возможных изменений в Конституцию Украины.