В Киеве возле Родины-Матери установят самый высокий флагшток в стране. Его высота будет 90 метров. Флагшток хотят достроить к 23 августа, когда в стране празднуют День национального флага.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Размер флага, который вывесят на флагштоке действительно впечатляет, он составляет 16 на 24 метра.

Киевские власти хотели построить самый высокий флагшток в стране уже три года. Ппосле того как в Днепре построили самый высокий в стране на сегодня 72-метровый флагшток в КГГА решили, что Киеву тоже недостает такого объекта.

Несколько раз городские власти открывали тендер и были готовы потратить на него около 50 миллионов гривен. Но сейчас флагшток строят за меценатские деньги и из столичного бюджета на него ничего не уйдет.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве за 150 млн гривен вдоль Набережного шоссе построят велодорожку и пешеходную зону.

Также мы рассказывали, что в столице собрались построить канатную дорогу через Днепр на Труханов остров.