Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявили об утечке. В DarkNet утекли данные - перечень почти из трех миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и других кибератак.

Об этом сообщается в Facebook СНБО.

Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен.

Опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает потенциальные угрозы направленных на них атак. В частности, среди таких адресов есть 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua", в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.

Специалисты НКЦК уже проанализировали информацию об украинских сайтах. Она частично устарела. Однако есть и актуальная информация.

НКЦК уведомил об угрозе владельцев некоторых ресурсов. Оповещение владельцев сайтов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки. продолжается.

Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется, по возможности, оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак.



Как писала "Страна", в апреле наша интернет-газета подверглась мощной DDoS-атаке. Сайт работал с перебоями несколько часов.

А на днях мы приводили предупреждение СНБО о новых типах кибератак, которые могут оставить Украину без интернета.