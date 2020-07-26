В Киевской области за сутки 25 июля обнаржили еще 42 зараженных коронавирусом. Сейчас в области 3 503 зараженных.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 26 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 3 503 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 305 детей и у 568 медицинских работников", - сообщает прес-служба.

За сутки подтверждено 42 новых случая, заболели трое детей в возрасте от 5 до 13 лет. Из числа новых заболевших госпитализированы 5 человек.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев в Киевской области были госпитализированы 655 больных, на самоизоляции - 2 848 человек. Всего выздоровел 2 561 человек.

Установлено наблюдение за 12 432 контактными лицами. Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 60 больных с коронавирусом, за сутки умерла 85-летняя женщина из Таращи.

Ранее "Страна" писала, что врач объяснил, как быстро отличить заболевание гриппом от коронавируса.

Также мы рассказывали, что до 25% ПЦР-тестов на коронавирус дают ложноотрицательный результат.