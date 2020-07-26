В городе Сарны Ровенской области псевдоминер навел переполох в полиции и спецслужбах, сообщив о возможных взрывах в нескольких зданиях. Как выяснилось после его задержания, он это сделал из-за ссоры с полицейским.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

23 июля в полицию города позвонили ГСЧС с известием, что к ним около 09:00 поступили три звонка от неизвестного о заминировании объектов инфраструктуры города на улице Пушкина: больницы, пожарной части и многоэтажки. Звонивший заверил, что эти здания в полдень взорвутся. Спасатели, взрывотехники, полиция и Нацгвардия эвакуировали людей, обследовали помещения, но взрывчатки не нашли.

После этого работники Сарненского отдела полиции установили личность звонившего. Лжеминером оказался 22-летний местный житель. Свои действия он объяснил тем, что накануне имел конфликт с патрульными полицейскими. Хотя каких-либо обращений в полицию по этому поводу не поступало.

Также выяснилось, что молодой человек уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за хулиганство, курение в запрещенных местах и ​​заведомо ложный вызов спецслужб, за что его штрафовали на 51 гривну. Так, в декабре 2018 парень вызвал полицию, сообщив, что его обокрали и избили. Однако, когда на место происшествия приехали полицейские, информация не подтвердилась.

Персонал и пациенты эвакуированной больницы

Сейчас продолжается досудебное расследование по части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Следователи решают вопрос о задержании псевдоминера в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщении ему о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Сообщения о минировании поступают чуть не каждый день. Так, в пятницу в Тернополе неизвестный "заминировал" железнодорожную колею.

А в четверг столичная полиция пять раз выезжала проверять сообщения о подозрительных предметах и минировании.