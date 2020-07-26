В австрийском городе Санкт-Вольфганг, который популярен среди туристов, вспышка коронавируса нового типа. Как минимум у 44 человек обнаружена инфекция.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на своего корреспондента в Австрии.

В туристическом городке с населением менее 3 тысяч человек взяли пробы на коронавирус у 628 человек. По состоянию на вечер субботы, у 44 из них результат теста на коронавирус был положительным. Ожидается, что число случаев заболевания может быть еще больше.

Болезнь обнаружили у работников 11 предприятий гостинично-ресторанной сферы и у одного из гостей курорта.

Согласно данным местных властей, большинство инфицированных - молодые практиканты из разных земель, работающие в туристической сфере. Есть надежда, что молодые люди подхватили коронавирус не на работе, а во время совместного провождения свободного времени, в том числе в местных ночных кафе.

Власти городка порекомендовали жителям, гостям и работникам туристической сферы, по возможности, оставаться в воскресенье дома, пока не станет известна общая картина тестирований.

Всем, кто посещал Санкт-Вольфганг с 17 июля, власти земли Верхняя Австрия также посоветовали внимательно следить за своим здоровьем, и в случае появления симптомов звонить на "горячую линию".

Ранее "Страна" писала, что в общежитии КПИ зафиксировали вспышку коронавируса, заболели же полсотни студентов.

Также мы рассказывали, что в Бразилии власти Рио-де-Жанейро отменили массовые уличные празднования Нового года, которые обычно собирают до 3 миллионов туристов и местных жителей. Чиновники таким образом пытаются избежать новой вспышки коронавирусной болезни в стране.