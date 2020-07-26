В среду, 22 июля, с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань прошел запуск китайского автоматического зонда для исследования Марса под названием "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу").

В интернете появилось видео успешного старта ракеты-носителя CZ-5 ("Чанчжэн-5") с зондом.

Станция "Тяньвэнь-1" названа в честь поэмы "Вопросы к небу" китайского лирического поэта Цюй Юаня, жившего в IV веке до н.э. Станция состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Внешне "Тяньвэнь-1" напоминает американские марсоходы "Спирит" и "Оппортьюнити", которые были доставлены на поверхность Марса в 2004 году. Его вес составляет около 240 кг, а энергия вырабатывается за счет солнечных батарей. Аппарат оборудован специальными мачтами с камерами для фотосъемки и навигации, а также инструментами для анализа проб грунта и поиска воды и льда.

Как ожидается, зонд прибудет на Красную планету в начале февраля 2021 года. Исследование Марса будет продолжаться около 90 дней. Сначала "Тяньвэнь-1" сфотографирует поверхность планеты и проведет замеры из атмосферы, после чего спустится на ее поверхность. Затем зонд должен начать работу в районе равнины Утопия в северном полушарии Марса. С помощью марсохода планируется исследовать геологию этого района.

Отправку аппарата на Марс поприветствовали в НАСА. Глава НАСА Джеймс Брайденстайн сказал, что после запуска зонба "Китай приближается к тому, чтобы войти в сообщество международных научных исследователей Марса".

Напомним, "Страна" сообщала о запуске миссии КНР на Красную планету.

Мы также писали, что 30 июля аппарат на Марс отправит НАСА.