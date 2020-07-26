Заболевший раком крови российский бизнесмен, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков рассказал и показал, как проходит процесс трансплантации костного мозга. По его словам, эта медицинская процедура довольно проста и не так страшна.

Видеозапись с пересадкой Тиньков разместил в соцсети Facebook.

Видео бизнесмен с помощниками сняли в больнице, прямо во время манипуляции. Банкир полулежит на технологичной кровати под капельницей.

"Это видео, показывает как проходит пересадка костного мозга – процедура, через которую я лично прошёл в начале месяца и которая спасает мне жизнь. Это действительно просто – это обычное вливание крови... Забор крови у донора точно так же прост и безопасен. Стать донором в регистре костного мозга очень просто: можно сдать кровь или образец слюны. И если вы как донор понадобитесь – а шанс этого всего один из десяти тысяч – то знайте, что это суперпочетно и важно. Вы спасаете жизнь человека, потратив на это всего несколько часов своего времени", - написал в комментарии к видео банкир.

Как писала "Страна", о том, что у Тинькова лейкемия, стало известно в марте.

Мы также публиковали призыв больного бизнесмена становиться донорами крови для спасения его собратьев по несчастью.