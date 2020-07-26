Жена лучшего бомбардира в истории сборной Украины по футболу и нынешнего главного тренера национальной команды Андрея Шевченко поучаствовала в челлендже для многодетных мам в соцсети.

41-летняя американка польского происхождения Кристен Пазик показала, как выглядела 15 лет назад после рождения первенца и в какой форме находится сейчас.

Снимки модель разместила в Instagram.

"Я принимаю черно-белый челлендж от @hadas_fitlife (тренера по фитнесу и здоровому образу жизни, матери четырех детей - Ред.). Первая фотография 2020 года после рождения четырех детей, вторая, 2005 года, после первенца", - написала Кристен.

Кристен 15 лет назад

Кристен сейчас

Украинский футболист и американская модель поженились летом 2004 года в Вашингтоне (США). Осенью 2004 года, через несколько месяцев после свадьбы, у них родился первенец Джордан. Затем появились сыновья Кристиан (в 2006 году), Александр (в 2012-м) и Райдер-Габриэль (в 2014-м).

В комментариях пользователи восхищаются физической формой женщины, которая исповедует католицизм и выросла в семье американского бейсболиста.

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