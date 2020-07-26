В Днепре в районе местной Подстанции появилась автостанция, которая маскируется под наливайку.

Об этом стало известно из публикации в социальной сети Facebook главы профсоюза автомобилистов и перевозчиков Михаила Тонконогого.

В районе транспортной остановки "Космическая площадь" внешне расположена забегаловка-наливайка под названием "Никопольский бровар". Однако под этой вывеской в городе маскируясь, работает нелегальная автостанция.

"Там внутри расписания отправлений на несколько направлений, касса, и даже стульчики для ожидания. Раньше под прикрытием автостанций могли работать нелегальные пивнухи. Но чтобы под прикрытием пивнухи работала нелегальная автостанция - до этого дошли только мы", - написал глава профсоюза автомобилистов.

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