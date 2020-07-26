В субботу, 25 июля, в столичной Лютеранской церкви святой Екатерины прошло прощание с волонтером Алексеем Кучапиным. Во время церемонии пастор церкви прочитал записку, найденную в съемной квартире, где обнаружили тело руководителя организации "Дом милосердия".

Об этом сообщает ТСН.

Провести Кучапина в последний путь пришли родственники, друзья и люди, которым он помогал. Пастор церкви, который дружил с покойным, впервые прочитал его записку. По содержанию она похожа на предсмертные слова человека, решившего свести счеты с жизнью.

"Это короткая записка. Она начинается так: "Я вырос без отца на улице и мне каждый день приходилось делать выбор между злом и добром. Чаще я выбирал зло. Надеюсь, Бог меня помилует ради Иисуса", - сказал пастор церкви, чьим прихожанином был покойный. Пастор добавил, что жена Алексея не верит в версию убийства супруга.

Как сообщала "Страна", 16 июля Кучапин якобы отправился в Днепр, после чего перестал выходить на связь. Через шесть суток его тело волонтера нашли в арендованной квартире в Киеве.

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