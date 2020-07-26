В воскресенье ближе к вечеру состоялся телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. По итогу разговора украинская сторона впервые подтвердила, что обсуждает вопрос изменений в Конституцию в контексте Минских соглашений по Донбассу, хотя ранее неоднократно отвергала саму такую возможность.

Разговор двух президентов анализирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Главной темой обсуждения лидеров стран стало начало завтрашнего перемирия на Донбассе.

В отчетах о разговоре пресс-служб обеих сторон подчеркивается важность этого решения и необходимость его соблюдать, что еще раз показывает, что завтрашнему прекращению огня уделяется особое внимание всеми участниками процесса (подробнее о том, что будет завтра на Донбассе можно почитать здесь).

А в остальном акценты сделаны несколько разные.

Вот что говорится в отчете Кремля: "Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра. Президент России особо отметил, что ещё раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей".

То есть, исходя из написанного, можно сделать вывод, что Зе подтвердил верность Минским соглашениям.

А вот что говорится в отчёте Офиса президента Украины. В начале там идут традиционные акценты, которые обычно в таких случаях делает Киев: "президенты обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Зеленский затронул вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына. Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации".

А вот дальше идут сенсационные подробности от Офиса президента: "стороны обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины", - написала пресс-служба Зеленского.

То есть, впервые за последнее время украинская сторона подтвердила, что обсуждается вопрос изменений в Конституцию. Причём упоминается об этом именно в сообщении Банковой, а не Кремля.

"Это может быть интересный поворот, но посмотрим, что будет на практике. Вполне может быть, что Зеленский заявит, что обсуждал с Путиным не внесение в Конституцию особого статуса Донбасса, а свой проект изменений в Конституцию по децентрализации, где ни о каком особом статусе речь не идёт", - пишет Телеграм-канал.

Напомним, "Страна" рассказывала, в чем суть договоренностей по прекращению огня на Донбассе, которую долго не хотел согласовывать Киев.

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