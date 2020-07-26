Американская телеведущая канала WFLA Виктория Прайс обнаружила у себя рак на ранней стадии и смогла начать лечение благодаря внимательному зрителю. Он написал ей об уплотнении на шее и посоветовал провериться у врача.

Об этом она сама написала на свой странице в Twitter.

Благодаря рекомендации одного из телезрителей пройти обследование щитовидной железы, медикам удалось диагностировать у нее онкологию на ранней стадии.

Фото: Twitter/victoria price

Она поблагодарила неравнодушного зрителя за то, что тот заставил ее пройти медицинское обследование.

Прайс подчеркнула, что, если бы не сообщение от зрителя, она бы никогда не заподозрила неладное.

"Оказывается, у меня рак. Я узнала это благодаря одному из наших замечательных зрителей, который обратил внимание на внешние симптомы", – написала ведущая.

Она также обнародовала скриншот сообщения, которое заставило ее обратиться к медикам.

"Привет, только что увидел ваш репортаж. Меня беспокоит уплотнение на вашей шее. Пожалуйста, проверьте свою щитовидную железу. Это напоминает мне мою шею. У меня оказался рак", – написал ей зритель.

Прайс призналась, что обратилась к специалистам на ранней стадии заболевания, что позволит избежать химиотерапии во время лечения.

Фото: Twitter/victoria price

Мы писали, что сейчас на учете в Украине находится около одного миллиона людей с онкологической патологией. В Украине люди умирают от раковых заболеваний, сахарного диабета и хронических респираторных болезней в 24,7% случаев.