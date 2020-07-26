Пресс-служба президента России Владимира Путина изложила свою версию о его сегодняшнем разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам представителей Кремля, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Отчет о ней опубликован на сайте президента РФ.

В отчете сказано, что главы государств подробно обсудили разные аспекты урегулирования конфликта на Донбассе и констатировали необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы.

Зеленский и Путин положительно оценили согласование на заседании группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Также они акцентировали важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта.

Российская сторона подчеркнула приоритетность реализации принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

"Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра. Президент России особо отметил, что ещё раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей", - сказано на сайте Кремля.

Также в пресс-службе рассказали, что президенты обменялись мнениями по ситуации с коронавирусом.

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