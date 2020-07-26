Появилось видео масштабного ДТП, которое произошло в субботу утром, 25 июля, в селе Семиполки под Киевом. В результате масштабной аварии погибли люди.

Видео появилось в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

водитель авто Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и столкнлся грузовым автомобилем MAN. В результате аварии погиб водитель легкового авто. Десять пассажиров автобуса получили травмы.

На видео видно сам момент столкновения с авторегистратора автомобиля. Также запечатлена атмосфера на дороге после аварии - на месте стоит скорая, пассажиры оправляются от шока, на обочине перевернутое авто.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве на Броварском проспекте легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, который в свою очередь врезался в билборд.

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