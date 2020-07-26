Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Лидеры стран обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского на сайте президента.

Глава украинского государства поднял тему безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля. Они также констатировали необходимость срочной реализации дополнительных мер по поддержанию режима прекращения огня на Донбассе.

Президенты обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Зеленский затронул вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Кроме того, стороны обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОДЛО, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита "Нормандской четверки" в Берлине.

Ранее "Страна" анализировала, удастся ли сегодняшней ночью остановить войну на Донбассе.

Мы также сообщали, что следить за соблюдением режима полного прекращения огня на Донбассе будут спецконтролеры.