Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника опубликовали фото паутины, которая вместо насекомых поймала сухие листья и алмазные капли дождя.

Эффектный снимок появился в Facebook заповедника.

После осадков густое сплетение ловушки стало заметно потенциальным жертвам ее хозяина. Однако солнце быстро высушит мелкие капли, и добыча вновь начнет запутываться в невидимой паутине.

Паутина, по сути, это секрет паутинных желез, который вскоре после выделения застывает в форме нитей. По химической природе белок паутины близок по составу к натуральному шелку. Паутину способны выделять не только пауки, но и другие представители групп паукообразных (например, ложноскорпионы и некоторые клещи), а также губоногие многоножки.

Ловушки из нитей используются не только для поимки добычи. Некоторые вырабатывающие ее животные строят из нее яйцевые коконы и укрытий на время линьки или неблагоприятных условий.

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