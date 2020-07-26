Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине еще недолго будет комфортная температура. Жара вернется уже в середине недели. Но завтра на во многих регионах пройдут дожди с грозами.

Об этом синоптик написала на своей странице в Facebook.

Наталья Диденко рассказала, что в понедельник, 27 июля, температура в дневные часы составит +28...+33 градуса, на Западе местами +22...+27 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины к середине недели столбик термометра покажет до +36 градусов.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

"Завтра, в понедельник, грозовые дожди пройдут местами в южной части, в западных областях, могут прийти к Винницкой и Житомирской области", - сообщила Диденко. Она добавила, что на остальной территории Украины будет сухо и солнечно, в том числе и в Киеве.

"С понедельника в столицу заходит жара, предполагается до +30 градусов и даже выше. А в четверг придет атмосферный фронт принесет дожди с грозами и разгонит синоптической палкой жару до +22...+26 градусов", - добавила синоптик.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Напомним, что недавно в Киеве жара била температурные рекорды три дня подряд.

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