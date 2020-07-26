Эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) заявили об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду. В бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобных заведениях дезинфекция воды с помощью специальных средств пагубно влияют на вирус.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

О сомнительности передачи коронавируса через воду пишут и итальянские исследователи. По их словам, доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде скудны. А свидетельства присутствия вируса в поверхностных и подземных водах или передачи через загрязненную питьевую воду и вовсе отсутствуют. Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось.

Следовательно, возможность распространения COVID-19 во время пляжного отдыха связана со скоплением людей, а не с водной средой. Заразиться COVID-19 можно от человека, инфицированного вирусом. Болезнь передается в основном через мельчайшие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора. То есть, если вы плаваете, а человек рядом с вами кашляет, вы можете вдохнуть эти капли и инфицироваться.

Поэтому следует соблюдать дистанцирование, регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком с содержанием спирта и соблюдать правила респираторной гигиены.

Ранее сообщалось, что итальянские ученые выявили коронавирус нового типа в образцах сточных вод Милана и Турина за декабрь 2019 года.

"Страна" писала об открытии китайских ученых, согласно которому заразиться коронавирусом можно фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем, вдыхая частицы отходов жизнедеятельности инфицированных людей.