В Киеве посадили мужчину, который ранил свою сожительницу во время ссоры. Они поссорились во время того, как совместно выпивали. Мужчина ударил ее в грудь кухонным ножом, но не убил.

Об этом сообщает прес-служба полиции Киева.

К сотрудникам Шевченковского управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что в тяжелом состоянии госпитализировали женщину из подвального помещения на проспекте Победы. Туда отправили наряд полиции, правоохранители задержали подозреваемого.

Во время судебного заседания мужчина пояснил, что они с сожительницей употребляли алкоголь. Когда между ними возникла ссора, он схватил кухонный нож и ударил женщину в грудь.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

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