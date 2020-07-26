Виталий Кличко вчера под покровом ночи решил пройтись по одному из старейших районов Киеве - Подолу. Где внезапно обнаружил двух парней, которые рисовали националистическое граффити.

Как оказалось, мэр наткнулся на людей, близких к "Муниципальной страже" - формировании, созданном при киевской мэрии, где много членов ультраправых организаций. Которые уже высказали свое возмущение.

"Стража" официально сотрудничает с мэрией Киева. И выполняет для нее разные задачи. И вот, сам глава Киева ловит близких к ней активистов на том, что раньше на уровне мэрии деликатно замалчивалось.

Разбирались в этой внезапной истории.

Кличко и художники

Сегодня утром градоначальник рассказал, как произвел гражданский арест злоумышленника, который рисовал граффити на киевском Подоле

"Друзья! Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, что тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые рисовали граффити на стене одного из домов.

Пока проводил воспитательную беседу и вызывал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции. На видео - оба молодчика, так что найдем и беглеца.

Давайте любить и беречь свой город! И приумножать его красоту, а не портить".

В доказательство своих слов мэр присовокупил видео.

Видно, что граффитисты написали слоган "White lives matter" - антипод известной во всем мире афроамериканской речевки Black lives matter. К слову, такие лозунги сегодня распространяют в основном ультраправые.

На ролике Кличко общается с "художниками" на своем родном языке - русском. Выясняет, что их зовут Ярослав и Артем. Отвечают тоже на русском.

"Вот мы как раз и подошли к ребятам, которые расписывают наши стены", - ведет репортаж мэр.

Кличко снял с Ярослава медицинскую маску и сказал "отлично" и спросил: "Красиво, да?". "Ну, вот наклеили. Красиво. Видели, шо здесь было до этого?", - смело отвечает Артем.

"Де было?" - не понимает Кличко. "Ну, вот на этом месте вон какое от это вот было", - не сдается Артем.

"И шо ж вы тут наклеили?" - интересуется мэр. "Там краска, аккуратно!", - предупреждает один из парней. "Хорошо. Щас полиция приезжает", - миролюбиво рассказал Кличко.

Возмущение националистов

Через несколько часов история получила продолжение. Глава одного из подразделений "Муниципальной стражи" Киева заявил, что мэр напоролся на его друзей.

"Виталий Кличко, сегодня ночью Вы поймали двух моих друзей, которые зарисовывали наркоманские граффити. Они этим занимаются постоянно. Своего рода культурное сопротивление повальной наркомании среди молодежи.

Обоих знаю много лет. С лучшей стороны. Один прошел войну. Ему удалось от Вас уйти. Другой - Синица Ярослав. Раненый на Майдане.

Ему титушки разнесли полголовы. Поэтому даже не пытался от Вас бежать.

Хотелось бы, чтобы Вы посмотрели эту ситуацию. Под другим ракурсом.

Я также неоднократно зарисовывал телеграмм-каналы, которые распространяют наркотики. Приходилось и разбивать лица тем, кто их рисует. Потому что реально же засрали весь город.

На Ярослава составлен админ протокол. Хотя следовало бы подарить ребятам по три ведра краски.

Коммунальщики откровенно не справляются. Самое время на уровне мэра помочь волонтерам, которые чистят наш город от наркомании и деструктива", - написал у себя в Facebook Сергей Бондарь.

Как следует из слов Бондаря бежал от Кличко парень, который представился как Артем - который охотно объяснял мэру, что они нарисовали на стене. А безмолвный Ярослав был оштрафован.

Не бог весть какая трагедия - но глава киевской "Муниципальной варты" решил возмутиться. Хотя аргументация у него откровенно хромает. Он заявил, что его друзья закрашивали "наркоманские" надписи. Но не объяснил, почему на их место писали свои лозунги явно расисткой направленности.

Что возвращает нас к разговору о ценностях организации, к которой близки граффитисты с Подола.

"Стража" и ультраправые

"Страна" уже рассказывала, что из себя представляет "Муниципальная стража". Это организация, которая с одной стороны декларирует охрану общественного порядка. С другой - является сборищем ультраправых.

В марте киевская мэрия поручила "Варте" проверять документы у людей во время карантина - в частности, на транспорте, куда одно время пускали только по спецпропускам.

И это несмотря на то, что "Муниципальная стража" и ее отдельные активисты успела отметиться в нападениях на цыган в Киеве и разжигании межэтнической розни. В частности тот же Бондарь заявлял, что "предубеждения насчет цыган логичны, закономерны, потому что законопослушных граждан среди них нет. Все они воруют, это их национальный менталитет, они от него не откажутся".

Детальнее о подвигах этой организации и кто составляет ее костяк - в материале "Страны".

Но и по инциденту с Кличко видно, что мэр внезапно отловил в Киеве двух членов "Стражи", которые занимаются тем, о чем давно рассказывало наше издание - пропагандой ультраправых ценностей.

Это ставит вопросы к политике КГГА в отношении "Муниципальной стражи". С одной стороны мэрия нанимает ультраправых для охраны порядка во время коронавирусного карантина. И не реагирует на сигналы, что это организация, которая системно преследует этнические меньшинства.

Потом, когда Кличко внезапно натыкается на людей, которые рисуют расисткие речевки на домах киевского Подола, он удивляется. И подводит их под админпротоколы.

Но самое забавное, что после этого "стража" без проблем высказывает претензии к мэру. То есть не особо опасаясь "ответки".

Поэтому самый интересный вопрос - повлияет ли эта встреча на отношение столичных властей к ультраправым. Или они и дальше будут публиковать отчеты, как "гоняют" цыган в Киеве, параллельно исполняя обязанности полиции в Киеве с благословения местных властей.