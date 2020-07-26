Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети Твиттер поссорился со своей возлюбленной певицей Граймс (настоящее имя Клэр Буше). Поводом для семейного конфликта стал пост 49-летнего предпринимателя с намеком на нетолерантное отношение к трансегндерам.

25 июля Маск оставил в микроблоге короткую запись: "Местоимения - отстой". Тем самым он выразил свое отношение к трансгендерам, которые придают большое значение тому, какие местоимения используют окружающие по отношению к ним и обозначению их пола.

Его пост набрал более 20 тысяч комментариев, в основном негативных. К негодующим комментаторам присоединилась и 32-летняя Буше.

"Я люблю тебя, но, пожалуйста, выключи свой телефон или позвони мне. Я не могу поддерживать ненависть. Пожалуйста, прекрати это", - написала Граймс.

Позже певица удалила свой комментарий. Многие пользователи предположили, что она сделала это под давлением Маска. Сейчас Маск подписан на мать своего сына в Твиттере, а она на него - нет.

Как писала "Страна", совместный ребенок родился у Маска и Граймс в начале мая.

Мы также цитировали заявление беременной Граймс о том, что ее будущий ребенок сам должен выбрать себе пол.