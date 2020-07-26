В субботу, 25 июля, беларуский оппозиционный блогер Сергей Тихановский, который приходится супругом кандидатке в президенты Беларуси Светлане Тихановской, попал в базу данных "Миротворца".

Об этом гласит информация на сайте проекта.

В "Миротворце" обосновали свое решение поместить блогера в базу данных тем, что Тихановский пошел на "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым; участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками". По информации активистов, в 2018 году беларуский активист посетил Крым.

Стоит отметить, что на данный момент Тихановский арестован по обвинению в нарушении общественного порядка и препятствованию работы ЦИК.

Еще один претендент на пост президента Беларуси, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, находится в СИЗО по подозрению в создании преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж.

Третий участник избирательной гонки, Валерий Цепкало, уехал в Россию от политических преследований. Ему, как и Бабарико отказали в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Штабы Бабарико и Цепкало объединились для поддержки Светланы Тихановской.