Часть тестов на коронавирус могут не показывать болезнь вовсе. Из-за различных факторов до 25% ПЦР-тестов на коронавирус дают ложноотрицательный результат.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 26 июля.

Он объяснил, что для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. В случае, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным.

"На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию. По разным данным, до 20-25% результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными", - сказал министр.

Ранее мы писали, что Минздрав исключил из протокола лечения больных коронавирусом два препарата и разрешил лечить зараженных при помощи дексаметазона.